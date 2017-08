Madagascar: Développement numérique - Le partenariat public-privé mis en avant par le MPTDN

Présentation de projets de mécénat pour l'éducation numérique, par Orange Solidarité avec le MPTDN et le MEN.

Des projets de soutien à l'éducation numérique ont été présentés, jeudi dernier, au siège d'Orange à Ankorondrano. Ce genre d'initiatives en faveur du développement numérique doit être soutenu, selon le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy.

Le partenariat public-privé bat son plein, dans le secteur du numérique. Cette démarche est fortement soutenue par le Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN), pour son efficacité dans le développement numérique, selon le ministre Neypatraiky André Rakotomamonjy. D'après ses dires, les initiatives du secteur privé pour le développement numérique s'alignent avec le projet présidentiel « Numérique pour tous », qui vise un accès universel au numérique pour accélérer la croissance. « C'est dans cette optique que avons demandé au Gouvernement la Taxation Zéro pour les matériels et équipements de nouvelles technologies, afin d'alléger les coûts pour les opérateurs et les investisseurs », a-t-il affirmé.

Le jeudi 3 août dernier, de nouveaux projets de mécénat pour le développement numérique, ont été présentés à la Tour Ankorondrano, au siège d'Orange Madagascar. Il s'agit de renouvellement des Programmes menés par Orange Solidarité Madagascar, depuis 2014, pour l'éducation numérique auprès de 88 établissements scolaires publics dans les 22 régions du pays. Avec ce renouvellement, huit nouveaux CEG bénéficieront également du Programme. En outre 12 Maisons digitales pour les femmes ont également été créées, depuis le lancement du Programme, pour former les femmes sur l'utilisation d'outils numériques. Cette année, huit nouvelles Maisons digitales seront déployées avec six associations partenaires.

Partenariats. Ce programme d'Orange Solidarité est mis en œuvre avec le MPTDN et le Ministère de l'Education nationale (MEN). Outre le partenariat avec le secteur privé, les deux ministres concernés ont également mis en exergue leur collaboration mutuelle, dans le cadre de la réalisation du programme du Gouvernement, qui vise à soutenir la jeunesse malgache et à réduire la fracture numérique dans le pays. Cette collaboration a permis, depuis 2014, à l'Etat de doter de nombreuses écoles et des lycées publics de matériels informatiques et des outils de nouvelles technologies.

« L'utilisation fréquente des outils numériques par les élèves, avec une évolution des pratiques pédagogiques des enseignants peuvent contribuer fortement au développement de l'enseignement et à lutter contre la déscolarisation et le taux d'analphabétisme dans le pays », a expliqué le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy. Ce ministre d'ajouter que les collaborations avec les autres départements ministériels, ainsi qu'avec le secteur privé, est toujours sollicitée, pour favoriser le développement numérique. Une optique à laquelle, la présidente d'Orange Solidarité Madagascar, Josie Randriambeloma, le ministre de l'Education nationale, Paul Rabary, ainsi que les représentants des organismes bénéficiaires des projets nouvellement lancés, ont adhéré.