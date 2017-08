Madagascar: Mgr Odon Arsène Razanakolona - Retour au pays après son Evasan à Maurice

Cette lourde et sacrée mission va être menée par le Conseil du « Fampihavanana Malagasy » (CFM), un organe composé de 33 membres dont 22 « élus » et 11 désignés par le président de la République. Quant à ces 22 membres « élus », ils seront connus avant le 20 août. Les neuf membres du Comité de sélection national se penchent actuellement sur les dossiers de candidature de plus de 500 candidats.

Et la même communication indique que le Mgr Odon Arsène Razanakolona va présider ce jour une grande messe au « Kianja Masera » d'Alakamisy Fenoarivo. Une manière pour l'Eglise catholique de rassurer que l'archevêque va bien actuellement après son évacuation sanitaire. On a également appris que le Mgr Odon Arsène Razanakolona va présider durant cette grande messe la cérémonie d'ordination de prêtres catholiques.

Les responsables au niveau de l'église catholique ont fait savoir fin juillet que l'archevêque d'Antananarivo, le Mgr Odon Arsène Razanakolona, faisait l'objet d'une évacuation sanitaire à l'île Maurice. Ces responsables ont par ailleurs affirmé que ce président du Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) était victime d'une hypertension artérielle et qu'il était ainsi menacé d'un AVC (Accident Vasculaire Cérébrale). Quatre jours après, plus précisément hier, une communication venant de l'Eglise Catholique Romaine a permis de savoir que l'archevêque d'Antananarivo est déjà de retour au pays.

