Tunisie: De la prévention à la protection

A cette fin, et dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'action de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, un atelier de travail et de réflexion, présidé par la ministre Majdouline Cherni, s'est tenu hier à Tunis en présence des membres de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme et d'experts en la matière.

Mme Majdouline Cherni a mis en exergue le rôle crucial que joue son ministère dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et a énuméré les principales mesures déjà prises dans ce cadre. Elle a précisé que 11.500 jeunes ont pris part aux activités estivales organisées cette année et que 23 clubs de jeunes ont été créés dans les régions rurales dans un temps très court. 30 autres maisons des jeunes vont être créées prochainement avec le soutien de l'Agence de coopération allemande (GIZ), a-t-elle confirmé.

La ministre a aussi évoqué le programme national du tourisme des jeunes (Tounès Darna) mis en place durant l'année en cours, ainsi que les mesures prises à l'encontre de quelques sportifs pour suspicion de terrorisme.

Le nombre des Tunisiens se trouvant actuellement dans les zones de conflits s'élève à 2.926, alors que celui des martyrs qui sont tombés suite à des actes terroristes perpétrés dans le pays est de 138, a déclaré la représentante de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme lors de la présentation de la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Une stratégie qui repose sur quatre piliers, à savoir la prévention, la protection, la poursuite et la riposte, a-t-elle rappelé.

La menace du terrorisme n'épargne aucun pays dans le monde et la Tunisie ne fait pas l'exception dans ce contexte. Elle est plutôt bien classée dans le rapport mondial sur la menace terroriste élaboré en 2016, et se trouve à la 35e place. Elle est mieux classée que la France, la Turquie et le Royaume-Uni, tient à rassurer la ministre.