Tunisie: La reprise à petits pas

D'après les chiffres disponibles, les nuitées enregistrées au cumul allant du 1er janvier au 20 juillet 2017, les Russes occupent la 1ère position (avec 444.472 nuitées) suivis du marché local (372.324 nuitées), des Algériens (174.042 nuitées)...

La zone touristique de Sousse-ville-El Kantaoui et Chott-Mériem connaît actuellement une grande affluence des Algériens, des Russes ainsi que des touristes des marchés classiques dont les Allemands, les Français, les Italiens, les Belges, les Scandinaves...

Durant le cumul allant du 1er janvier au 20 juillet 2017, les responsables du commissariat régional au tourisme de Sousse ont enregistré dans ladite zone touristique, 390.271 arrivées en 2017 contre 326.069 en 2016 à la période précitée soit une augmentation de 19,7%. Pour les nuitées et à la même période indiquée, l'on a enregistré une augmentation de 22,5 % (1.226.541 nuitées en 2016 contre 1.502.976 en 2017).

Le marché russe se distingue

Durant ce cumul, l'on a enregistré une reprise des marchés classiques dont les Français (+87,4%), les Allemands (+46,6%), les Espagnols (+ 88%), les Tchèques (+61%)...

Au niveau des arrivées et au cours du cumul allant du 1er janvier au 20 juillet 2017, le marché algérien a enregistré une augmentation de 119,2% (25,703 arrivées en 2016 contre 56,336 en 2017), tandis que le marché local demeure en 1ère position avec 190,838 arrivées en 2017 contre 171,639 en 2016 soit une augmentation de 11,2 %.

Mais d'après les nuitées enregistrées au cours dudit cumul, le marché russe vient en première position avec 444, 472 nuitées, suivi du marché local (372, 324), des Algériens (174, 042), des Allemands (171, 632)...

En outre, et durant la décade du mois de juillet dernier, allant du 11 au 27, l'on a enregistré au total 47, 252 arrivées en 2017 contre 37,256 en 2016 soit une augmentation de 26,8%. Pour les nuitées et au cours de cette même décade, l'on a enregistré 240,342 nuitées en 2017 contre 195,450 en 2016 soit une augmentation de 23%.

A signaler que la zone touristique de la Corniche verra la réouverture dans les prochains jours d'un hôtel fermé depuis janvier 2013 et qu'environ 500 touristes, toutes nationalités confondues, ont participé au carnaval d'Aoussou, et ce, en animant le char du tourisme, les trains touristiques et les calèches.

Aussi, faut-il remarquer que les hôteliers sont très optimistes quant à l'amélioration et la dynamisation du secteur touristique dans la région avec le retour du marché britannique après la levée de la restriction de voyage pour la Tunisie, décidée le 26 juillet dernier par les responsables britanniques et plus particulièrement par le ministère britannique des Affaires étrangères.