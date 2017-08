Tunisie: Le cinéma tunisien nous fait honneur

Cette 21e édition est marquée par la projection de 280 films en provenance de 25 pays dont l'Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce, la Corée du Sud, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Tunisie....

Sélectionné dans la compétition officielle des courts métrages, «Le Bonbon» a été projeté, hier vendredi 4 août, a déclaré à l'agence Tap depuis los Angeles le cinéaste qui assiste à cet événement cinématographique organisé par l'Académie des Arts et des Sciences cinématographiques aux USA en collaboration avec l'Académie britannique des arts du film et de la télévision (Bafta) et l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Ce festival attire plus de 8.000 professionnels dans les domaines de la réalisation et des arts cinématographiques des quatre coins du monde.

Produit en 2017, ce court métrage raconte l'histoire d'un nouveau diplômé «Mehdi» qui entame sa carrière professionnelle en tant que huissier notaire. Ce jeune essaie de se tailler un chemin, habité par le rêve d'avoir un avenir radieux. Cependant, au premier jour de travail, il se trouve ignoré par son chef hiérarchique et ses collègues. C'est alors que les choses prennent une autre tournure pour lui.