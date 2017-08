Tunisie: Les jeunes encouragés à voter

En lançant ce jeu, l'Isie tend à soutenir et à valoriser les efforts des quatre jeunes ayant inventé et développé ce jeu, dans le cadre de leur participation à la première édition de la compétition nationale les «Hack4Democracy camps».

Ce jeu guide les jeunes tunisiens tout au long d'une course infinie à la démocratie en leur fournissant des informations faciles et utiles sur l'inscription et le vote.

Adressé exclusivement aux jeunes, ce jeu vise à développer le sens de l'engagement citoyen chez cette catégorie et l'encourager à participer activement à la vie publique et politique, selon un communiqué rendu public par l'Isie.

