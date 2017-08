Afrique du Nord: Beaucoup reste à faire...

Dans cinq pays d'Afrique au sud du Sahara, le niveau de la famine est particulièrement « alarmant ». Ce sont la République centrafricaine décimée par la guerre, le Tchad et la Zambie aux prises avec la sécheresse et/ou l'avancée du désert, Madagascar balayée régulièrement par des phénomènes climatiques qui mettent en péril les récoltes, la Sierra-Leone, un des pays les plus pauvres d'Afrique.

Pour l'ensemble des pays de la catégorie modérée, il faut voir dans cette bonification du score, le résultat de l'amélioration des conditions de vie grâce à des politiques des Etats concernés notamment dans la santé (maternelle et infantile), l'agriculture et la sécurité alimentaire des couches défavorisées.

Six pays africains ont intégré le club des pays de la catégorie « modérée ». Il s'agit de l'Égypte, du Gabon, du Ghana, de l'Ile-Maurice, du Sénégal et de l'Afrique du Sud. Parmi eux, le Nepad juge les progrès « remarquables » au Sénégal, au Ghana -et au Rwanda- qui ont pu réduire de moitié l'impact de la famine dans leurs pays entre 2000 et 2016.

Des carcasses d'animaux faméliques, des centaines d'enfants efflanqués, des récoltes détruites par les sécheresses, des milliers de personnes sur les routes de l'exode... Les images insupportables qui défilent sur les écrans des télévisions n'émeuvent guère plus une communauté internationale qui fait la sourde oreille devant les tintements assourdissants de la sonnette d'alarme alimentaire tirée par les ONG et les organisations humanitaire sur la famine en Afrique.

Dans l'indifférence d'une communauté internationale résignée, 600 mille enfants risquent de mourir de famine en Afrique, selon le Programme alimentaire mondial (PAM). Vingt millions de personnes « au bord de la famine » au Yémen, au Soudan du Sud, en Somalie et au Nigeria, selon l'ONU. « C'est la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale », s'alarme Antonio Guterres. Et pourtant, loin du misérabilisme, certains pays africains ont réussi à vaincre ou presque, la famine, selon un nouveau rapport du Nepad. Voici ces champions africains qui se dressent contre la faim.

