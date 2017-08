Tunisie: Tirage au sort le 6 septembre à Tunis

Il a rappelé à ce propos que la sélection tunisienne qui a entamé sa préparation en mars 2016 et pris part à plusieurs tournois internationaux, effectuera deux stages au mois d'août (10-14 août et 24-27 août), un autre fin septembre et un dernier du 2 au 5 octobre, outre des matches amicaux face à des sélections engagées au Mondial.

De son côté, le représentant du gouvernorat de Nabeul, Imed Slim, a affirmé que la région mettra tout en œuvre pour garantir la réussite de cet évènement qui, en plus de son caractère sportif, aura une dimension touristique et culturelle.

Par ailleurs, Ben Salha précise que la cérémonie d'ouverture prévue le 6 octobre comprendra un match exhibition entre les stars du football africain et les stars mondiales et sera animé par le Sénégalais El Hadji Diouf, ambassadeur du mini-foot en Afrique.

«La Tunisie est prête à accueillir le tournoi, notamment après la location du terrain qui devrait abriter les rencontres, et dont l'arrivée à Tunis est prévue à la fin de ce mois et l'installation se fera sur une dizaine de jours», a souligné le président de la fédération.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.