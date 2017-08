Tunisie: Badiaa Bouhrizi, le come-back

Avec son style vocal distinctif et ses paroles engagées, elle a réussi à créer une fusion musicale unique, inspirée par le jazz, la soul, le rock, le trip hop et les musiques classiques.

Badiaa revient sur les scènes tunisiennes pour présenter son nouveau projet "LOVE REVOLT", nouvelles compositions originales à l'ambiance entérique et minimaliste où sont célébrés l'amour et ses tourments.

Ce soir, elle sera seule à conquérir le public du festival d'Ezzahra avec son nouveau projet Love Revolt et autres vieux morceaux, accompagnée de Hedi Fahem à la guitare, Malek Ben Halim aux percussions, Youssef Soltana à la batterie, Selim Arjoun aux Keys et Marwen Soltana à la basse.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.