Tunisie: Création d'un parcours de découverte artistique et culturel

L'Association d'éducation relative à l'environnement de Hammamet (Aere) organise, du 6 au 15 août, un campus de jeunes bénévoles pour la création d'un parcours de découverte artistique et culturel au Centre culturel international de Hammamet (Ccih).

Ce campus se déroule dans le cadre du projet coordonné par l'Aere en partenariat avec la Jeune Association théâtrale de Hammamet (Jat) et le Centre culturel international. Il fait partie du projet «Tfanen-Tunisie créative», financé par l'Union européenne (UE) au sein du projet du ministère tunisien des Affaires culturelles (Pact) (Programme d'appui au secteur de la culture en Tunisie), en partenariat avec le réseau Eunic (Instituts culturels nationaux de l'Union européenne) et mis en œuvre par le British Council.

Ce campus, véritable atelier de terrain pluridisciplinaire, réunira pendant 10 jours, dix étudiants et jeunes professionnels venant de plusieurs régions du pays et actifs dans les domaines des arts, de l'architecture, du paysage, du design, de la muséographie...

Les participants au campus, dont le lancement est prévu, demain dimanche 6 août, auront pour mission de développer une réflexion globale sur le site du Ccih, d'échanger, de croiser idées et expériences et d'élaborer un plan d'aménagement d'un parcours de découverte artistique et culturel, inséré dans une logique de réhabilitation et de valorisation du site. L'objectif étant de respecter l'esprit et l'authenticité du lieu d'implantation. Aussi, le principal résultat attendu de ce campus consiste en l'élaboration d'un dossier technique et d'un document de référence pour la mise en œuvre du projet lors du chantier d'aménagement programmé par l'Aere pour la fin du mois d'août 2017.

Les propositions du campus, informe un communiqué de presse de l'Aere, seront présentées lors d'une séance publique de restitution fortement médiatisée par l'Aere et ses partenaires, le mardi 15 août 2017 au Ccih. La présentation sera faite par les participants eux-mêmes en présence des représentants de la communauté locale, des associations locales, de la municipalité et des partenaires techniques et financiers.

Il est à noter que ce campus s'inscrit dans un nouveau projet «School Art», financé par l'UE et dont la plupart des événements auront pour cadre le Centre culturel international et les établissements scolaires limitrophes de Hammamet. L'objectif principal du projet est de promouvoir l'égalité d'accès aux arts et à la culture dans la zone périurbaine de Hammamet, en adoptant une approche globale (systémique) de l'éducation: aux arts, à la culture, l'éducation civique, l'éducation environnementale et l'éducation à la citoyenneté... une éducation à l'art par l'art.