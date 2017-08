Madagascar: Championnat féminin - ASCUF, ASOT et SabNam se démarquent

Les grandes équipes sont présentes au rendez-vous au championnat national de football féminin à Mahajanga. Elles ont toutes remporté la victoire d'entrée.

La formation de l'ASCUT a frappé fort, hier, lors de la première journée de la première phase de la Division Elite du Football Féminin 2017 disputé actuellement à Mahajanga. C'est sur le score fleuve de 5 buts à zéro que les Fianaroises se sont imposées face à l'AS Comato (5-0). Florence a ouvert la marque dès la 6e minute de jeu pour les joueuses de Haute Matsiatra. Andry a marqué le second but à quatre minutes avant la pause. Julie (58e) et Rojo

(73e) ont trouvé le chemin du but en seconde période avant que Andry ne signe un doublé à sept minutes de la fin de la partie. Une large victoire qui place les filles de l'ASCUF en tête dans la poule B. La rencontre, remake de la finale de 2016 a vu la victoire de SabNam face à Mifa par 2 buts à 1. Les buts de Rina (65e minute) et de Sophie (72e minute) ont offert la victoire aux tenantes du titre malgré le but de Bico Hoamadi pour Mifa à la 76e minute de jeu.

Dans la poule A, les matchs étaient assez équilibrés avec deux résultats. Il a fallu départager SOM et Askam aux séances de tirs au but après un match qui s'est conclu sur un score nul et vierge. ASKAM a marqué 5 contre 4 pour leur adversaire. L'équipe de l'Asot a pour sa part signé sa première victoire et prend les commandes dans le groupe A. Domoina, la capitaine a réalisé un triplé inédit (84e, 85e et 89e) après avoir été menée par FC Prescoi par 2 buts à 0 à la pause sur les buts de Fetra (2e et 21e).

Classement

Groupe A

ASOT 3 points

ASKAM 1 point

SOM 0 point

PRESCOI 0 point

Groupe B

ASCUF 3 points

SABNAM 3 points

MIFA 0 point

AS COMATO 0 point