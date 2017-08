Madagascar: Hippisme - Les poulains et pouliches feront leur entrée à Mahazina

Le rendez-vous est donné ce demain pour la 9e réunion intitulée « Journée des sites » sur l'hippodrome de Mahazina. Cette journée sera aussi marquée par la préparation de la clôture de la saison de course 2017 prévue pour dimanche 13 août.

Mais avant cela, les férus de la course hippique seront encore gâtés pour la journée d'hier avec au programme six courses dont celle de la rentrée des jeunes chevaux, poulains et pouliches de deux ans. La 1re course dénommé « Prix Iharanandriana » sera disputée entre cinq montures à savoir Jonquille du Val, Hasta la Best, Hejerenasoa, Nick Power et Faniry Erinamitasoa. Le prix « Andriamamovoka » distante de 1800 m verra la confrontation de Noris Faniry, Oiseau d'or, Omdah, Nuage de Fanorona, Littisia et Faniry Falivolasoa. Pour la 3e course, sept chevaux se partageront leurs joutes entre autres Nayade, Lutteur d'or, Negus, Madona, Ministar, Orchidée, Luna Bella pour essayer de remporter le prix « Ambohijoky ».

Le clou du spectacle sera la 4e course qui mettra aux prises les poulains et pouliches de deux ans et qui franchiront pour la 1re fois la piste de l'Hippodrome de Mahazina. Ils seront huit à se livrer bataille. Il s'agit de Prince Nomad, Pistolet Flammes, Pharys, Pola Faniry, Play Moon, Perle de Carmen, Prisca, Pachamama du Val. La 5e course longue de 2000 m est réservée aux chevaux de trois ans et plus dans les catégories III et II. Ils sont Magique Etoile, Jovialité, Koldikova, Lolita Star, Navigateur, Miorenasoa et Osarus. Enfin, la 6e course sera l'affaire des grands chevaux tels que l'Oiseau Bleu, Mascotte de Star, Nabab, Mascotte de Star, Kamar'All Star, nouvelle star. Ils se livreront bataille pour le prix « Manjakatompo ».