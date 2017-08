Tunisie: Clôture de la deuxième session de formation

L'objectif principal de la mise en place de ce projet est de cibler les cadres et experts qualifiés de l'administration, mais également les personnes issues du secteur privé et de la société civile, également selon le critère de la qualification.

L'Académie veille parallèlement au principe d'égalité des chances entre les régions et au respect du genre. Autrement dit, les femmes et les hommes issus des différents gouvernorats ont les mêmes chances pour réussir et marquer leur présence. Seules la compétence, la motivation et l'ambition diffèrent d'une personne à une autre.

Changement durable et efficient

Les participants dans cette formation sont tenus d'élaborer et de mettre en œuvre un projet de réforme concret et réaliste, devant aboutir à un changement durable et efficient au sein de l'administration tunisienne qui soit perceptible pour le citoyen.

Cette année, 26 participants ayant présenté un projet de changement portant sur «la gouvernance des projets publics» ont reçu leur certificat d'«agents de changement» par l'Académie internationale de la bonne gouvernance. L'Administration publique joue un rôle crucial dans le développement des investissements publics et privés. En effet, les promoteurs ont besoin de célérité et de souplesse au sein des services publics pour qu'ils puissent créer leurs projets dans l'une des régions.

D'après les études élaborées à ce sujet, l'administration tunisienne souffre encore de plusieurs maux susceptibles de retarder, voire de contribuer à l'annulation de certains projets. D'où la nécessité d'opérer un changement de fond au sein de l'administration grâce à la formation des agents pour leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et répondre aux exigences des administrés. Le renforcement des équipements et du matériel utilisés constitue également une priorité dans ce chantier. L'Académie internationale de la bonne gouvernance constitue un acquis de taille dans ce domaine dans la mesure où elle fournit une formation adaptée aux ressources humaines en rapport avec l'administration tunisienne.