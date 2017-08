Madagascar: Midirama - La route tue

Dans le monde, et en France, la loi sur la moralisation de la politique suit son bonhomme de chemin. Il n'est, par exemple, plus question de faire travailler aux frais de la princesse les proches d'un député ou d'une haute personnalité de l'Etat. Où va le monde si un parent, un cousin ne sert plus à se caser ?

Dans la rubrique nécrologique, deux grands commis de l'Etat s'en sont allés. D'abord Mamy Rakotoarivelo qui a été enterré , lundi à Talata Volonondry , avec toutes les honneurs dues à son rang ,puis Tsiandopy Jacky qui a été retrouvé mort assassiné à son domicile .Et comme à chaque fois que de tels faits se produisent , l'on se met à se demander s'il s'agit de crimes crapuleux ou de contrats politiques. Et là, tout un chacun y va de son analyse politique, des lecteurs de titres de journaux en bord de rue aux assidus de salons huppés.

Le drame d'Anjozorobe nous est encore en mémoire avec ses 47 morts, voilà qu'Ankazobe nous livre à son tour un accident tout aussi tragique avec en plus des cadavres mêlés de ferraille réduits en cendres. Quand les propriétaires de véhicules pensent que les défaillances de la dame mécanique se guérissent d'elles-mêmes comme chez les humains, on se fie au Zanahary pour arriver à bon port , l' « Arovy amin'ny diako aho tompo !» affiché sur le tableau de bord ne peut pas tout faire ; Quand les paroissiens avec leur rituelle récitation d'avant un long voyage espère que tout se passera bien avec la multiplication miraculeuse des sièges, Saint Christophe (le protecteur des voyages !) ne fera que constater les dégâts. Enfin, quand tout le monde s'accorde à profiter des affichettes sur le pare-brise (genre dorkasy de... ; voyage d'étude de l'établissement.. ; EKAR de ... ) comme coupe-file ou passe-droit... A qui en vouloir ? Surtout pas aux forces de l'ordre qui détournent leur regard à leur passage . La route tue mais qui sont les fossoyeurs sinon, nous-mêmes ?

