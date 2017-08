Madagascar: Défaillance collective

Un accident qui a incité le « Foibe FJKM » à renforcer les mesures de sécurité pour protéger les siens. Mais il n'y a pas que la FJKM qui doit dorénavant faire preuve de prudence pour éviter ce genre d'accident. L'Etat, surtout, est appelé à mettre un terme à cette irresponsabilité flagrante dont il fait preuve. Une irresponsabilité qui se manifeste notamment par le fait que durant trois ans, l'autocar à étage loué par la FKKM de Soavinandriana a roulé sans contrôle technique. Pire, selon le centre de sécurité routière, le nombre de passagers à transporter par ce bus de la mort est limité à 78 places alors qu'il en transportait 140. En somme, la défaillance est de toute part dans cette affaire et les enquêtes qui sont actuellement en cours détermineront la responsabilité des uns et des autres. Et les sanctions tomberont bien évidemment. Cependant, il ne faut pas se limiter aux sanctions car, en fait, c'est l'ensemble du système national de sécurité qui est défaillant. Une défaillance collective qu'il faut dorénavant bannir pour que ce genre d'accident tragique ne se répète plus.

