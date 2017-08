Madagascar: Eliana Bezaza - Le PSD dénonce le laxisme et appelle à la prise de responsabilité

La sécurité ou l'insécurité (c'est selon) a été le thème des différentes rencontres que la secrétaire nationale du PSD a eues avec les militants du parti dans la province de Mahajanga.

Invitée spéciale d'une chaîne audiovisuelle de la Cité des Fleurs, Eliana Bezaza n'a pas manqué de présenter ses condoléances aux familles des victimes de l'accident d'Ankazobe tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Et d'aborder dans la foulée, le sujet brûlant de la situation sécuritaire dans le pays. « C'est inacceptable ce qui se passe actuellement. On assiste à de véritables hécatombes. Ce que nous savons sont seulement les morts d'hommes rapportées par la presse qui ne concernent que juste les milieux urbains en général. Si telle est la situation dans les grandes villes où sont pourtant concentrés des commissariats de sécurité publique et des casernes de gendarmerie, on imagine ce qui se passe dans les différents villages, communes et districts lointains. Des « tany lavitra Andriana » où la population est à la merci des « dahalo », des tueurs et des violeurs ».

Pas le moindre signe

D'après le PSD, les dirigeants sont certainement informés de tout ce qui se passe dans le pays. « Mais malheureusement ils agissent comme si de rien n'était. Personne ne voit le moindre signe indiquant sérieusement que l'Etat prend au sérieux ce problème sécuritaire. Personne ne sent la présence d'un Etat protecteur des biens et des personnes. Au contraire, les priorités de l'Etat semblent être pour le moment dans d'autres domaines mais qu'est ce qui est plus prioritaire que sauver des vies humaines et une société à la dérive .C'est la première responsabilité d'un Etat digne de ce nom ».

Non-assistance à personne en danger

Eliana Bezaza de déclarer clairement que laisser la population dans cette situation extrêmement précaire est « une véritable non- assistance à personne en danger. Laisser la situation sécuritaire pourrir davantage s'apparente à des crimes contre l'humanité. C'est pour cette raison que le PSD au nom de l'intérêt supérieur du peuple et de la Nation lance un appel urgent aux différents acteurs politiques, à la société civile, aux autorités traditionnelles et aux différentes associations cultuelles pour élever ensemble la voix et faire pression sur le gouvernement pour que des mesures urgentes soient prises face à la recrudescence de l'insécurité.

C'est un vrai devoir envers la Nation et le peuple »

Le PSD n'a de cesse de sensibiliser la population, les partis politiques et la société civile pour ne pas verser dans un immobilisme complice et irresponsable. Tout en dénonçant le laxisme du gouvernement, Eliana Bezaza de nuancer toutefois que la prise de responsabilité ne veut pas dire inciter la population à la révolte car un sursaut populaire quelconque pourrait engendrer des dégâts incommensurables. Pour le PSD, il importe de préserver la paix sociale pour que tout un chacun puisse produire en toute quiétude car il n'y a pas de développement sans sécurité.