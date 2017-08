Madagascar: FIVMPAMA - Une nouvelle branche aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, l'initiative du FIVMPAMA à mettre en place une branche internationale a été accueillie avec grand intérêt. L'organisation d'une élection pour la mise en place d'un bureau sera l'étape prochaine.

Le groupement du patronat malgache (FIVMPAMA) ne cesse d'étendre son réseau à l'international en mobilisant notamment la diaspora à l'étranger, et ce, au profit de ses opérateurs nationaux membres. En effet, après la mise en place des branches de ce groupement en France et au Canada, une nouvelle branche vient d'être installée aux Etats-Unis. L'initiative du FIVMPAMA a été accueillie avec grand intérêt étant donné qu'une vingtaine de membres de la diaspora malgache résidant en Amérique ont répondu présents à une conférence organisée tout récemment par le groupement du patronat malgache sur place. Durant laquelle, le président national du FIVMPAMA, Erick Rajaonary, a présenté les valeurs, les missions et les objectifs du groupement ainsi que les situations socio-économiques à Madagascar.

2 000 personnes. Notons que cette rencontre fait suite à un contact qu'il a établi auprès des entrepreneurs malgaches en juin dernier à New York. Pour cette deuxième rencontre, la mobilisation a atteint quelques localités de l'Est des Etats-Unis allant de Maryland à Virginie en passant par Washington DC. Les entrepreneurs malgaches qui ont répondu présents évoluent dans différents secteurs d'activité. On peut citer, entre autres, la restauration, la banque, l'Entertainment, l'environnement et le transport. Même si le monde de l'entrepreneuriat est encore un terrain vierge et qui reste à développer pour la communauté malgache aux Etats-Unis, les contours se précisent. Rappelons que la communauté malgache installée aux Etats-Unis est estimée à plus de 2000 personnes. L'initiative du FIVMPAMA à mettre en place des branches internationales rejoint l'effort de la diplomatie malgache visant à mobiliser et à intégrer la diaspora dans le processus de développement socio-économique de Madagascar.

Passer à l'action. En revenant sur la branche du FIVMPAMA aux Etats-Unis, « les perspectives et les visions sont là. Il ne nous reste qu'à regrouper des individus ou à mobiliser des groupes de services différents. En fait, nous sommes prêts à passer à l'action. L'Ambassadeur Représentant Permanent auprès des Nations unies a été présent lors de la première visite du Président du Fivmpama à New York en juin et il a encouragé l'initiative qui répond en grande partie aux attentes de la communauté malgache ici. On ne devra pas la décevoir » avance Bruno Razafindrakoto, un des piliers du FIVMPAMA-USA. A peine mise en place, cette branche aux Etats-Unis s'active déjà pour se donner les moyens de ses ambitions. Une exposition sur le thème « Madagascar, people and culture » sera entre autres organisée à New York par le groupement « New York Valiha » les 16 et 17 septembre prochain. Elle se tiendra juste avant l'ouverture officielle de l'Assemblée générale des Nations unies. Histoire de saisir l'occasion pour donner une certaine visibilité à cette nouvelle structure.