Tunisie: Entre musique et ARTs contemporains

Un mapping retracera la genèse de cette œuvre et habillera la façade du colisée d'El Jem. Le clou de cette performance sera un aboyeur géant, placé en fin de parcours qui marquera le passage entre ce monde imaginé par Faten Rouissi et son regard critique et acerbe sur les phénomènes société et le monde magique de la musique classique.

Mais avant de passer à la musique, l'artiste plasticienne Faten Rouissi sera sur les lieux pour présenter, et ce, pour la première fois de l'histoire du festival, une exposition-performance, installation et mapping autour de son personnage, l'aboyeur.

La 2e partie du concert commencera avec l'œuvre la plus jeune du programme -- la marche « C.A.F.E. » composée pour le bal des cafetiers de Vienne en 2017 par Uwe Theimer, professeur à l'Université de musique de Vienne et chef de l'orchestre du bal de l'opéra.

Comme toujours, l'orchestre présentera plusieurs compositions de Johann Strauss fils, maître de la valse viennoise. Pour la première fois, sa valse « Conte de l'Orient » sera jouée à El Jem dédiée au Sultan de l'Empire ottoman Abdul Hamid Khan. D'ailleurs, l'orchestre restera fidèle à la tradition et jouera la valse « Le beau Danube bleu » après le programme officiel du concert. Strauss composa aussi de belles polkas, comme «Tonnerre et éclair » qui seront présentées dans la première moitié du concert.

Ce soir, l'Orchestre du bal de l'opéra de Vienne présentera un concert exceptionnel intitulé « Bouquet musical de Vienne » sous la direction de Uwe Theimer et avec la participation des solistes, la soprano Brigitta Simon et le baryton Till von Orlowsky.

