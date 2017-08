Madagascar: Football féminin - Les Fianaroises atomisent l'AS Comato !

La toute première journée du championnat de Madagascar de football féminin chez l'élite a donné lieu à un résultat encourageant avec en toile fond cette révolte de la part des clubs tels l'ASCUF mais également l'ASKAM d'Itasy et même les Antsirabéennes de la PRESCOI.

Première journée riche de promesses pour le sommet national de l'élite féminine qui se tient à Mahajanga. Et quand le coup d'envoi a donné lieu à des surprises agréables, on s'attend à vivre une semaine passionnante dans une ville de Mahajanga noire de monde. Vacances obligent !

Un tour à la Betsileo

L'ASCUF de Fianarantsoa a annoncé d'entrée les couleurs en infligeant une raclée de 5 buts à 0 à une méconnaissable équipe de l'AS Comato prise à la gorge par ce but très tôt de Florence (6e)suivi d'un but de Andry (41e) qui signa ainsi son premier doublé, puisqu'elle a réussi à enfoncer davantage le clou en marquant à la 83e mn. Auparavant, Julie et Rojo ont aggravé le score (58e et 73e)sans doute pour faire sentir que les Fianaroises sont bien présentes et attendent jouer un tour à la Betsileo aux autres équipes engagées dans cette édition 2017.

Finalement, c'est la présidente de la Commission de football de la FMF, Patricia Rajeriarison qui devrait être contente car la physionomie des quatre matches au programme d'hier montre qu'il y a à boire et à manger et que pour peu que les techniciens sachent faire un bon tri, on aura une très belle équipe nationale.

La classe de Sophie

Avec les cadres habituels en fait car pour l'instant, on ne peut pas se séparer de Sophie Farafaniriana du SabNam qui a marqué le but de la victoire de son équipe contre MIFA. Juste assez pour permettre au SabNam de marquer ses trois premiers points en battant MIFA par 2 buts à 1 quand Rina ouvrit le score avant de se faire égaliser par Hoamadide MIFA. Mais c'était la classe des grandes joueuses qui a parlé. Sur ce chapitre Domoina de l'ASOT a réalisé un triplé vers la fin de la partie (84e, 85e et 89e) offrant ainsi la victoire à son équipe in extremis face à une hargneuse équipe d'Antsirabe qui a crânement tenté sa chance en se payant le luxe de marquer deux buts par Fetra (2 et 21).

Euphorique, PRESCOI a fléchi vers la fin de la partie pour laisser passer une victoire pourtant à sa portée.

L'autre surprise du jour a pour nom ASKAM Itasy dont on ne donnait pas cher devant les Majungaises du SOM. Devant les assauts répétés du SOM, la championne d'Itasy a su être solidaire pour contraindre les deux formations à aller aux tirs au but. Et dans cet exercice, ASKAM s'est montrée la plus solide en s'imposant par 5 buts à 4 et gagner ainsi le seul point en jeu en cas de match nul au cours des 120mn.

Dans le groupe A, ASOT prend la première place devant l'ASKAM tandis que dans le groupe B, l'ASCUF s'offre la place de leader devant SabNam.

Voici le programme de la journée de dimanche :

07h30 : SabNam contre ASCUF

09h30 : PRESCOI contre ASKAM

14h00 : Comato contre MIFA

16h00 : SOM contre ASOT