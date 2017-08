Tunisie: Une crise identitaire

Le sport tunisien traverse une crise identitaire. Il subit un préjudice multiforme de résultats, de gestion, de compétence. Un préjudice qui a pour manifestation première un dépérissement pluriel.

Les responsabilités sont multiples à tous les niveaux des structures. Personne n'est d'ailleurs exempt des dérapages. Il serait facile, bien sûr, de se focaliser sur des techniciens incapables d'instaurer un projet sportif. Sur des sportifs qui ont atteint les limites de leurs aptitudes. Mais à défaut d'évaluation et de rebondissement sur les différentes échéances, a-t-on vraiment mesuré l'énormité du fossé qui sépare aujourd'hui le sport tunisien et ses acteurs de celui des autres nations? Paralysés dans ce qu'ils devaient entreprendre, les responsables de notre sport ont visiblement laissé de côté toutes les vertus du sport, celles qui font les grands sportifs, les grands entraîneurs. Celles qui favorisent les performances et les consécrations. Le gâchis est encore compromettant lorsque nous entendons, à peu près mot par mot, le même discours, la même démagogie, et on se demande quels arguments va-t-on nous réserver dans les jours à venir?

L'enlisement est devenu très collectif, très partagé. S'en remettre au bon sens ou à la vision des responsables d'aujourd'hui n'est plus un signe de crédibilité absolue. Dans leur immense majorité, ils n'ont pas une grande idée de ce que doit représenter le sport.

La crise du sport tunisien résulte d'une conjonction de facteurs, certes intérieurs, mais aussi extérieurs: on se rétracte, on se replie, on se dissocie. La division s'impose à l'union, on s'abrite derrière les faux arguments, les justifications erronées et trompeuses. On peut avoir foi dans l'avenir. Mais cette foi a volé en éclats par rapport aux manquements et aux dérives qui ne semblent pas s'arrêter. Elle cédé place à l'incertitude, à la peur, au désespoir. L'avenir est devenu inconnu, angoissant...

On ne peut pas en effet omettre la réalité des formes de dérives qui ont germé dans le bouillon du laisser-aller et de l'indifférence et qui ont prospéré dans un terreau où toutes les parties prenantes ont leur part de responsabilité. C'est la même histoire qui se répète.

Le sport tunisien s'égare au moment où il devait pourtant accéder à un nouveau palier, prendre une plus grande dimension. Il y a lieu de s'inquiéter à la vue de l'incapacité des différents acteurs à retrouver une place de prédilection. C'est la perte non seulement d'un statut, d'un rang, d'une vocation, mais aussi de prérogatives, de stratégie, de programmes et d'idées susceptibles de faire avancer les choses. Les problèmes, les défaillances concernent tout un groupe, des individualités, des noms, des aptitudes et des compétences.