À l'occasion, il a réaffirmé le compromis de son parti de continuer à faire des grands investissements, non seulement, dans les secteurs des transports, communication, d'approvisionnement en énergie et eaux, mais aussi dans des secteurs comme la santé afin de garantir la prévenions des maladies.

Dans ce sens, il a fait mention de l'inauguration vendredi du Barrage de Laúca par le Président José Eduardo dos Santos, fait qui augmente la liste des barrage existants au pays comme Capanda et Cambambe, et par conséquent augmente l'offre dans ce domaine où la province de Uíge est une des bénéficiaires.

Concernant les infrastructures, il s'est référé d'abord aux investissements réalisés dans le secteur de l'énergie dans d'autres régions du pays pour garantir leurs électrification et transport de l'énergie vers les centres de consommation, tant domestique comme pour les secteur industriel, agricole et dans tous les secteur de développement du pays.

Luanda — Le candidat du MPLA à la Présidence de la République, João Manuel Gonçalves Lourenço, a considéré samedi lors de son deuxième meeting dans la ville de Uíge, les investissements déjà effectués et ses projections dans les secteur de l'éducation, de la santé et dans les infrastructures comme fondamentales pour le progrès de l'Angola.

