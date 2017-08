Afrique: La NBA va ouvrir un deuxième bureau en Afrique

Johannesbourg, 5 août (APS) - La NBA va ouvrir un deuxième bureau en Afrique après celui ouvert en Afrique du Sud depuis 2010 a annoncé, samedi à Johannesbourg, son président Adam Silver, liant cette décision avec "le travail remarquable abattu par Amadou Fall et son équipe".

Le Sénégalais qui dirige une équipe d'une quinzaine de personnes, est à la tête du bureau de la NBA en Afrique du Sud depuis 2010.

"En 2010 nous avions pris la décision d'ouvrir un bureau en Afrique ici à Johannesbourg avec comme objectif d'impacter le développement du basketball sur le continent africain. Aujourd'hui on remarque que d'énormes pas ont été franchi et le besoin de mieux s'ouvrir s'impose notamment grâce à l'excellent travail accompli par Amadou Fall et son équipe", a dit Silver lors d'une conférence de presse restreinte tenue ce samedi

"Le pays qui va accueillir ce bureau n'est pas encore connu", a ajouté le Sénégalais vice-président de la NBA en charge du continent qui a détaillé les principaux objectifs que poursuivra la ligue nord-américaine de basketball dans les années à venir sur le continent.

Cette décision est prise pour assurer une meilleure coordination des activités de la NBA qui a étendu ses activités en Afrique et qui y manage plusieurs programmes de développement comme la "Junior NBA".

En 7 ans de présence sur le continent africain, la NBA qui n'y comptait que le camp annuel "Basketball Without Borders" (basketball sans frontière), a initié plusieurs programmes et organisé des évènements majeurs.

"Nous avons aujourd'hui un programme que nous souhaitons être global, qui est la Junior NBA league, nous avons tenu deux NBA Africa Game et nous avons un partenaire télé qui fera que la NBA sera plus proche des africains", a énuméré Fall qui fait de la 'Junior NBA" la plus belle trouvaille pour impacter le développement du continent.

"La Junior NBA est un programme de développement de la NBA qui se focalise sur les plus jeunes, avec la mise en place de ligues inter-écoles pour permettre de concerner plus de jeunes africains et d'impacter positivement leur éducation" a expliqué Amadou Fall qui annonce ce programme comme le fer de lance de l'implantation de la Ligue en Afrique.

La "Junior NBA" est le programme phare de contribution au développement du basket de la NBA sur le continent africain", a admis Fall qui annonce qu'après "quatre années et onze pays, le modèle va être installé au Rwanda".

Pour coordonner toutes ces activités et surtout "la NBA Academy qui sera installée au Sénégal", la NBA avait besoin "d'un second bureau pour être encore plus proche de ses cibles".