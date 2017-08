Afrique Centrale: Abbas Mahamat Tolli - « La BEAC dispose de suffisamment de pièces »

Les explications du gouverneur de la BEAC

M. le gouverneur, qu'est-ce qui explique la rareté des pièces de monnaie qu'on observe depuis un bon moment dans le pays ? Cette affirmation est inexacte. Au contraire, la BEAC dispose de suffisamment de stocks pour faire face à toutes les demandes de pièces de monnaie. De façon exceptionnelle, elle avait même autorisé les commerçants à venir s'approvisionner directement à ses guichets, notamment au Cameroun. L'impact de cette opération a été néanmoins limité, car il n'y a que six agences de la Banque centrale pour tout le territoire Camerounais. J'aimerais relever, pour le regretter, l'attitude de certains usagers qui n'acceptent pas certaines pièces, au motif qu'elles seraient trop petites et encombrantes.

On observe cette attitude envers les pièces de 10 F, 5 F, 2 F et 1 F. Sur le plan légal, il n'est pas permis de refuser d'être payé en une monnaie qui a cours légal et pouvoir libératoire dans l'espace CEMAC. Comment faire pour mettre à la disposition des usagers suffisamment de pièces de monnaie ? Les usagers doivent comprendre les avantages liés à l'utilisation de toute la gamme de pièces que la BEAC met à leur disposition et ne pas se focaliser sur les pièces de 100 F. A ce sujet, nous avons entendu parler de plaintes concernant la petite dimension de certaines pièces, à savoir celles de 25 F, 10 F en descendant. Ces pièces sont dans la dimension standard actuelle de toutes les pièces dans le monde.

Pour augmenter les quantités de pièces en circulation dans le pays, j'invite les banques commerciales et les établissements de micro finance à venir s'approvisionner massivement aux guichets de la BEAC. Je demande également à tous les détenteurs de comptes, particuliers et entreprises, de demander les pièces de monnaie à leurs agences bancaires. C'est de cette manière que la diffusion des pièces de monnaie pourra se faire le plus largement possible. Que fait la BEAC pour amener les usagers à utiliser tout type de pièces ? En plus de mettre à la disposition des banques commerciales et des établissements de micro finance les quantités de pièces qu'ils demandent, j'envisage également des mesures additionnelles, à savoir : Sensibiliser les usagers en vue de les amener à accepter toutes les huit dénominations de pièces (500 F, 100 F, 50 F, 25 F, 10 F, 5 F, 2 F, 1 F).

En effet, il est important de rappeler au public, qu'en vertu de l'article 223 du Code pénal camerounais, le refus de monnaie est une infraction punie par la Loi. Un usager n'a pas le droit de refuser la somme qu'on lui donne en paiement ou en remboursement, quel que soit le type de billets ou de pièces qu'on lui donne, dès lors qu'ils sont émis par la Banque centrale. Nous allons également sensibiliser les commerçants pour qu'ils exigent de leurs agences bancaires les pièces de monnaie, et rappeler aux banques commerciales que la BEAC détient suffisamment de pièces de monnaie pour faire face à leurs demandes.