Togo: Casse-tête pour les parents

Moïpa Kombaté a remporté ce samedi en 49 minutes la 1ere édition de la course de l'ascension… Plus »

Les syndicats de l'enseignement et le gouvernement sont parvenus à trouver un accord global sur la question des rémunérations, du statut particulier et de l'intégration des enseignants auxiliaires.

L'année scolaire a été émaillée de grèves, mais les cours ont pu être assurés et les examens de fin d'année (BEPC, Bac 1 et 2) se sont déroulés sans accrocs.

Les grandes vacances ont débuté vendredi pour les élèves du primaire et du secondaire. C'est la joie et l'oisiveté pendant 2 mois. Un peu plus compliqué pour les parents qui doivent gérer cette période en trouvant des occupations à leurs bambins.

