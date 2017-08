Angola: Cuanza Norte - Le Barrage de Caculo Cabaça est un espoir pour un futur meilleur

Caculo Cabaça — La pose de la première pierre pour la construction du Barrage de Caculo Cabaça est un signe de prospérité et un espoir pour un futur meilleur pour la population de l'Angola, a affirmé vendredi le gouverneur de la province de Cuanza Norte (nord), José Maria Ferraz dos Santos.

Le gouvernant a fait ces déclarations en marge de la cérémonie d'adjudication des travaux de construction dudit situé dans la commune de São Pedro da Quilemba, dans la municipalité de Cambambe (Cuanza Norte).

Il a considéré l'acte comme une marque historique pour cette province en raison de l'impacte que représente le secteur énergétique dans le développement de l'économie nationale.

À son tour, le ministre de l'Economie, Abraão Gourgel, a qualifié le début de la construction du barrage de Caculo Cabaça et l'inauguration du Barrage de Laúca d'actes qui vont marquer la réactivation des secteurs de l'industrie, mines, agriculture et autres.

La cérémonie inaugurale du Barrage de Laúca qui a été dirigée par le Président de la République, José Eduardo dos Santos, a connu la participation du vice-président de la République, Manuel Domingos Vicente, de l'ambassadeur de Chine, Chi Jinping, des membres du Gouvernement central et ceux des provinces de Cuanza Norte et Malanje.

Il s'agit d'un barrage qui produira 2.172 mégawatts (MW) et sera construit dans une période de cinq ans par le consortium CGGC (China Group Corporation) et Niara Holding, et est évalué à 490 mille millions de kwanzas.

Le barrage, qui fournira l'électricité aux régions nord, centre et sud du pays, va également permettre l'accès à l'énergie à plus de 14 millions d'habitants et outre de promouvoir le développement économique et social du pays.