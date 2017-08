Congo-Kinshasa: L'impact toujours pesant des incertitudes politiques sur l'économie congolaise

En République démocratique du Congo, de violents combats ont opposé Pygmées Twa et Bantous… Plus »

Les sept ans de crise politique entre 1990 et 1997 ont été caractérisés par la dégradation du tissu économique de la RDC. Cela a commencé par la rupture de la coopération avec les institutions de Bretton Woods et des pays occidentaux. Avec le drame du Kasaï qui n'a pas encore livré tous ses secrets, il faut craindre que la RDC revive ces durs moments de la décennie 90. Mais déjà, Kinshasa est isolé par l'essentiel de la communauté internationale.

Déjà, la RDC est devenue un cas préoccupant sur le plan humanitaire avec plus de 3,4 millions de déplacés internes dont 1,4 million dans les provinces du Kasaï, sans compter les milliers d'enfants qui souffrent de malnutrition et qui sont actuellement en errance à la suite des conflits récurrent aussi bien au centre que dans la partie Est du pays.

