Sénégal: Le Nombre et le Poids

guest column

Les chiffres ont parlé! La coalition « Benno Bokk Yakaar », proche du pouvoir exécutif, a remporté les élections législatives, d'après les chiffres publiés par l'autorité judiciaire chargée des élections dans notre pays.

Il faut d'abord féliciter le peuple sénégalais au nom de qui, pendant trois semaines, des coalitions de toutes sortes ont parcouru le pays d'Est, en Ouest et du Nord au Sud pour lui demander son suffrage. Ce brave peuple, très mature, les a écoutées et a compris ce que les uns et les autres valent. En définitive, le peuple a pris ses responsabilités et a désigné ses futurs représentants au Parlement. Ce chapitre du calendrier républicain est clos! Au travail! Prenons exemple sur nos braves paysans qui ont sacrifié une journée de travaux champêtres pour accomplir leur devoir citoyen. Dès le lendemain lundi 31 juillet, ils ont repris le chemin des champs avec leurs charrues, charrettes et autres accessoires pour assurer une bonne récolte de mil, de riz, de maïs et autres spéculations que nous verrons bientôt sur nos étales. C'est cela un citoyen modèle !

Celui qui, après avoir accompli son devoir de citoyen, va à l'essentiel, c'est-à-dire la production économique.

C'est tout le contraire de ce que nous vivons dans nos villes. Chacun interprète, à sa guise, les résultats du scrutin au lieu de travailler pour ne pas dire produire. Dans les bureaux, les ateliers et autres lieux de travail, les discussions l'emportent sur les actions. Tout le monde est politologue mais à y regarder de près, c'est de piètres politicards !

Les résultats connus, l'autre débat que vont ouvrir les mauvais perdants va s'orienter sur la Qualité des nouveaux députés de la treizième législature. Ceux- là qui avaient la prétention de remplacer les politiciens pour faire la politique autrement en auront eu pour leur grade. Ils ont oublié que faire de la politique, c'est s'engager à résoudre les besoins des citoyens. Il ne s'agit pas d'être diplômé pour ne pas dire intellectuel (au sens d'être lettré en français oubliant les arabisants et autres sages de nos langues nationales). Représenter les populations, c'est défendre leurs intérêts et préoccupations auprès de l'Exécutif qui, au début de chaque année, vient présenter le budget de l'État où sont inscrits les différents programmes économiques qui seront exécutés pendant les 12 lunes à venir.

Il y aura une majorité parlementaire pour appuyer l'Exécutif dans sa recherche de solutions aux différents problèmes du peuple. Cette majorité parlementaire que l'opposition sénégalaise appelle Majorité automatique est la même en France (référence des pays francophones en démocratie !?) et dans tous les pays dits de démocratie majeure. Vous n'entendrez jamais l'opposition française traiter les députés français de la majorité présidentielle de majorité Automatique. Allez demander aux députés du Parti En Marche d'Emmanuel Macron de ne pas voter les projets de loi du gouvernement du Premier ministre Edouard Philippe.! Aux États Unis d'Amérique, autre démocratie majeure, le Sénat fait souvent appel...à..l'Exécutif pour faire passer une loi. En effet, au pays de l'Oncle Sam, le vice-président est président du Sénat et chaque fois qu'il y a égalité de voix entre les Sénateurs, le vice-président américain vient présider et donner une majorité à son parti. Pourquoi on pense qu'un député sénégalais, parce qu'il est sous les tropiques, ne doit pas accompagner le gouvernement dirigé par son leader politique. En démocratie, on se compte, on ne se pèse pas! C'est manquer de respect aux Sénégalais en pensant que la pratique démocratique qui est universelle n'est pas valable au pays du père Léo. Pourtant, comme dans toutes les démocraties qui se respectent, on vote le dimanche et le lendemain lundi tout le monde vaque à ses occupations. C'est le cas du Sénégal.

C'est une situation rarissime pour ne pas dire inexistante en Afrique. Nombre d'Africains nous envient cette situation.

Alors! ne faisons pas la fine bouche. Savourons la victoire du peuple et corrigeons nos imperfections pour préparer les prochaines échéances électorales dans un Sénégal de paix et de fraternité.

Par Abdou GNINGUE

Président du Club de la Presse du Sénégal