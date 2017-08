Congo-Brazzaville: Courriers électoraux

En fonction des circonstances dans lesquelles se déroule le scrutin, les processus électoraux peuvent, au-delà des meetings et des discours de campagne électorale, donner lieu à une littérature riche en anecdotes, en récriminations, en mises en garde répétées, en espérances aussi. Les élections législatives et locales du mois de juillet dernier en ont fourni une preuve éloquente si l'on s'en tient aux lettres diffusées dans le laps de temps suffisamment court consacré aux deux consultations.

22 juillet : Une correspondance assez pathétique adressée à « Monsieur le Préfet, directeur général des affaires électorales » par Juste Désiré Mondélé, secrétaire général du Club 2002-Pur, annonçait le retrait du candidat de son parti de la course pour le deuxième tour à Dongou, dans la Likouala, où il était arrivé en tête du premier tour. Raison invoquée par l'auteur de la missive : « préserver le climat de paix et de sécurité dans le district de Dongou et œuvrer à une meilleure cohésion de la majorité présidentielle », famille politique dont le Club-2002-Pur est membre.

Entre alliés, il arrive que l'on se soumette à des arbitrages difficiles. Lui-même fraîchement élu dès le premier tour à Ouenzé 1, dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, avait dû réaliser que le candidat sortant de la principale formation politique de la majorité, par-dessus-tout son secrétaire général, n'a pas postulé laissant dire aux observateurs de la scène congolaise qu'un couloir pour une victoire tranquille avait été ouvert au candidat du Club-2002-PUR. Ne disons pas qu'en politique, comme dans la vie de tous les jours, ces types d'arrangement ne sont pas souvent vécus avec un pincement au cœur pour ceux qui concèdent la place.

20 juillet : Guy-Brice Parfait Kolélas semble s'inquiéter du retard que prendrait l'annonce des résultats officiels des votes du 16 juillet. Il signe pour le compte du bureau politique de son mouvement un communiqué à l'usage de l'opinion nationale et internationale. Il présente dans celui-ci des statistiques de quelque quatorze circonscriptions, déclare en avoir gagné huit et note la bonne posture de ses proches listés pour le second tour. Quand les résultats attendus sont publiés, Guy-Brice Parfait Kolélas n'est pas globalement un homme malheureux, car il acquiert sept sièges. Même s'il exposait ensuite des griefs contre l'administration électorale, il est signalé que de son côté aussi quelques militants s'étaient manifestés un peu trop bruyamment, le 30 juillet, à Madibou, où l'un de ses candidats était en course pour le deuxième tour.

Mécontent aussi, le candidat du RDD à Owando-Centre dans le département de la Cuvette l'a été. Il l'a exprimé dans un communiqué de presse non spécifiquement daté, mais écrit sans doute dans le feu du scrutin du 16 juillet. Jean-Jacques Serge Yhombi-Opango disait constater « avec amertume, les failles organisationnelles du scrutin, et les postures hégémoniques (de la part de qui ? il ne l'a pas spécifiquement étayé), qui étaient de nature à mettre en danger la paix et le vivre ensemble ». Mais le vice-président du RDD se montrait tout à fait conciliant en terminant son communiqué de presse par « un appel au calme quels que soient les résultats ».

Le 22 juillet aussi, un autre communiqué de presse est signé à Brazzaville par Jherry F. Lefouoba. Texte en trois articles, dont le deuxième convenait que « pour ne pas apparaître comme un obstacle à la mise en œuvre des scrutins et pour préserver l'intérêt supérieur de Kellé, la décision est ainsi prise dans le sens de l'Histoire : ceci pour éviter une divergence dans les éléments officiels de langage ». En d'autres termes, le candidat Grégoire Lefouoba se retirait de la course après, ce qui est vrai, une journée électorale du 16 juillet troublée dans cette circonscription de la Cuvette-Ouest retournée voter lundi 17 juillet. « Tout en remerciant les citoyens électeurs, il souhaite bonne chance à tous les candidats », renchérissait le porte-parole du candidat.

Y a-t-il eu de la part d'autres candidats, d'autres courriers traitant de ces scrutins avec la même gravité ? Sans doute, mais tous ne nous sont pas malheureusement parvenus. On s'aperçoit néanmoins qu'en dépit des dysfonctionnements et manquements notés par les observateurs du double scrutin, la volonté de consolider le jeu démocratique au Congo est une chose acquise.