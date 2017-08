Tunisie: Jacques Mbé, l'attraction !

Moukoko non retenu

Si Mbé a réussi à convaincre le staff technique étoilé, l'autre Camerounais Patrick Moukoko (attaquant de couloir), qui a débarqué à Sousse justement avec son compatriote en compagnie de leur agent, n'a pas retenu l'attention du coach de l'Etoile et a été prié de trouver acquéreur.

Quatre matchs amicaux à Tabarka

Depuis jeudi à Tabarka pour effectuer un stage de 10 jours à teneur foncièrement physique, avec à la clé des séances d'oxygénation, d'endurance et de puissance, les coéquipiers de Ben Amor disputeront quatre rencontres amicales face à l'Olympique de Médenine, le club algérien d'Al Harrach, la formation libyenne d'Al Medina et un autre club à déterminer sur place.

Alain Quintallet en véritable expert !

La section handball de l'Etoile est en train d'accaparer vraiment l'attention durant cette intersaison, compte tenu de l'excellent travail de fond réalisé depuis la saison passée sous la férule de Sami Saïdi, un technicien à la compétence unanimement reconnue, mais aussi par rapport à la qualité et la richesse de l'effectif étoilé qui a enregistré le retour du stratège Sobhi Saied,le recrutement de l'excellent gardien Mohamed Sfar et le renouvellement du bail des joueurs-cadres tels que le portier Majed Hamza, le gladiateur Jihed Jaballah et Seif H'mida.

Mais la cerise sur le gâteau reste l'avènement, sur recommandation de Sami Saïdi, d'un technicien de stature mondiale. Il s'agit d'Alain Quintallet qui n'est autre que le préparateur physique des Bleus depuis 2004 et qui a été par conséquent l'un des artisans de la domination française sur la scène mondiale, ces dernières années. Il a même été derrière l'arrivée de Didier Dinart, l'actuel coach de la France, outre son expérience à la tête de différentes formations françaises, notamment le club de Sélestat. Quintallet aura une double tâche : directeur technique des jeunes et préparateur physique de l'équipe première, il est en train de réaliser un excellent travail, suivant les normes scientifiques les plus poussées et les plus développées.

Un fait qui a attiré la considération de tout l'entourage du club, au point de laisser entendre que l'on pourrait avoir recours à l'ex-assistant de Claude Onesta pour des missions ponctuelles avec les coéquipiers de Ghazi Abderrazak, afin de profiter de la compétence et de l'approche grandement pertinente en matière de préparation physique prônée par Quintallet. Avec un tel encadrement technique et en présence du tandem managérial Amine Rais-Zied Nattat qui veille au moindre détail pour optimiser les chances de réussite de l'équipe, la section handball connaîtra à n'en point douter un véritable essor.