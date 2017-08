Sénégal: Reintégration économique des migrants retournés - 600 jeunes ciblés pour la phase pilote

Dans le cadre du projet pilote de réintégration économique des migrants retournés, ce sont quelque 600 jeunes qui sont ciblés. A Kothiary, dans le département de Goudiry et Dialacoto dans le département de Tambacounda, six Gies ont reçu leurs chèques pour l'agriculture, l'embouche ovine et les opérations Tabaski.

C'est l'Ong « La Lumière » qui met ainsi en œuvre la phase pilote du projet « Niger » financé par l'Union européenne qui contractualise avec l'Ong italienne Copi par la réintégration économique des migrants retournés.

Ils sont partis en passant par la voie routière en caressant le rêve de squatter un hypothétique eldorado au risque de leur vie et en « vendant » leur existence, comme le souligne le maire de Kothiary, Ablaye Kanté. Maintenant revenus et sensibilisés dans les communes de Kothiary et Dialacoto, cela ne les enchante plus. Du moins ce qu'ils ont déclaré, en recevant les chèques, qu'ils s'orientent vers l'agriculture et l'embouche. C'est l'Ong « La Lumière » qui met en œuvre la phase pilote du projet « Niger », qui consiste à réintégrer économiquement des migrants retournés.

Le secrétaire exécutif de « La Lumière » de révéler que les communes de Kothiary et de Dialacoto ont été choisies pour avoir payé un lourd tribut à l'émigration clandestine. Pour Ibrahima Sory Diallo, le secrétaire exécutif, « c'est l'Union européenne qui a mis des ressources à la disposition de l'Organisation mondiale de la migration (Oim). Cette dernière a contractualisé avec l'Ong italienne Copi. C'est dans le cadre de son ancrage communautaire que l'Ong « La Lumière » est choisie pour la mise en œuvre de cet important projet. A terme, ce sont six cents jeunes qui sont ciblés par le projet selon Sory Diallo. « Pour cela », dit-il, « nous avons mis à contribution les maires des communes concernées pour l'identification des jeunes, leur sensibilisation et leur mobilisation. Nous nous en félicitons vivement, surtout que les maires se sont empressés à mettre des terres à la disposition des jeunes, une marque de leur engagement sans faille », expliquera Ibrahima Sory Diallo.

« A Kothiary, les jeunes ont choisi l'embouche bovine et toutes les dispositions, en rapport avec les services techniques de l'Etat, sont prises pour les accompagner. Quant à Dialacoto, le choix est porté sur l'agriculture. Et comme l'hivernage s'est déjà installé, les jeunes de Kothiary vont démarrer avec une opération Tabaski, ceux de Dialacoto par la mise en valeur d'un champ de maïs de deux hectares, en attendant la ferme moderne et le projet d'embouche bovine », laisse entendre M. Diallo. Pour le secrétaire exécutif de l'Ong « La Lumière », les aspects psycho-sociaux sont aussi pris en compte dans le projet pour pallier les traumas subis par certains jeunes. Pour le maire de Kothiary, Abdoulaye Kanté, « nous nous efforcerons de tout mettre en œuvre pour réussir ce projet pour lequel nous ne cesserons jamais de remercier l'Ong «La Lumière», ses partenaires que sont l'Oim, l'Union européenne et Copi. L'édile de Kothiary qui s'est félicité de cette opportunité, a dit que sa commune abrite un des plus grands marchés hebdomadaires du Boundou. « Avec un peu de courage et d'abnégation, ces jeunes vont réussir », note-t-il. « Et moi le maire », dit-il, « je m'évertuerai pour que ces jeunes relèvent le défi ».

Abdoulaye Diallo, un des migrants revenus qui a levé un coin de voile sur son voyage et les difficultés rencontrées, notamment ces visages ravis par la mort, soutient par la suite que « ce projet dépend des résultats que nous réaliserons. Nous en sommes conscients et ne décevrons guère s'il plait au créateur ». Un jeune qui avait fait l'Algérie et qui n'avait pas réussi à traverser la Méditerranée, comme son frère cadet, a relaté son odyssée qui l'a poussé à dilapider toutes ses économies.

Chacun des trois Gie de Kothiary, en plus du foin et des soins vétérinaires, a reçu des mains du maire Abdoulaye Kanté un chèque de 660.000 FCfa.