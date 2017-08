Cameroun: 4ème recensement général de la population et de l'habitat - L'absence de financements bloque l'opération

La deuxième session ordinaire du conseil de national du 4ème recensement présidé par Louis Paul Motaze, s'est tenue le mercredi 2 août à Yaounde.

Convoqué en vue de plancher sur le budget de ce dénombrement instruit depuis deux ans par le chef de l'Etat, cette session a accouché d'une souris. Alors que le gouvernement est toujours à la recherche de fonds pour cette opération, plus de 7 milliards F Cfa ont déjà été engloutis par les travaux de cartographie et l'achat des véhicules. Flou total autour des implications financières d'un recensement déterminant pour la formulation des stratégies de mise en œuvre de la deuxième phase de la vision de développement du Cameroun à l'horizon 2035.

Au Royaume de la navigation à vue

Le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Louis Paul Motaze, a présidé hier à Yaoundé, la deuxième session du Conseil national du 4e recensement général de la population et de l'habitat (Rgph), instruit depuis le 16 septembre 2015 par le président de la République, Paul Biya. Si cette instance a pu évaluer le chemin parcouru depuis sa mise sur pied, le 30 octobre 2015, notamment l'ensemble des phases préparatoires au recensement proprement dit, l'examen du projet de budget, l'un des deux points inscrits à l'ordre du jour et de loin le plus décisif, a été éludé.

En effet, les membres de ce conseil se sont séparés sans avoir fixé l'opinion sur ce que va coûter l'opération. Tout juste sait-on qu'elle va être « lourde et onéreuse », a prévenu Louis Paul Motaze. On est donc en pleine navigation à vue dans la conduite d'une opération dont les résultats sont (pourtant !) déterminants pour la formulation de la stratégie de mise en œuvre de la seconde phase de la vision de développement du Cameroun à l'horizon 2035.

Dans le décret instituant ce quatrième recensement, il est d'ailleurs précisé que « cette opération d'envergure vise principalement à rendre disponible les données nécessaires à la planification du développement et à la prise en compte du dividende démographique dans l'élaboration des politiques permettant l'évolution du Cameroun vers l'émergence ».

Entre autres objectifs spécifiques : connaître l'effectif de la population ; déterminer les caractéristiques de l'habitat, les équipements et outils de production des ménages ; étudier les éléments du cadre de vie de la population ; établir la répartition de la population par circonscription administrative, par collectivité territoriale décentralisée et par unité de commandement ; actualiser le fichier national des localités et en constituer une base de données sociodémographiques ; saisir les mouvements naturels et migratoires ; et présenter la structure de la population selon le sexe, l'âge et les caractéristiques socioéconomiques et culturelles.

Pour mémoire, le recensement général de la population et de l'habitat dont il est question ici est le quatrième organisé par le Cameroun, après de ceux respectifs de 1976, 1987 et 2005. Le pays éprouve toujours toutes les difficultés du monde à respecter l'espacement de 10 ans entre deux recensements comme le prescrit le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa)

Ce qui alourdit la conduite de l'opération

Il ressort des travaux de la deuxième session du Conseil national du 4e Recensement général de la population et de l'habitat, tenue hier à Yaoundé, que pour la phase préparatoire à cette opération, il y a un faible niveau de décaissement et des retards dans la mise à disposition des fonds à temps. Ce qui a entraîné des retards dans le paiement des salaires, des frais de subsistance, des frais de guide, des frais d'entretien et de maintenance des véhicules.

Sur le plan logistique, le parc automobile constitué de 74 véhicules (41 achetés et 15 loués sur le budget du recensement, plus 18 mis à disposition par le Recensement général de l'Agriculture et de l'élevage dans le cadre de la mutualisation des ressources) n'a été mis en place que progressivement. « Toutes ces contraintes, regrette le comité de suivi, ont pour conséquence une démobilisation du personnel et le ralentissement de la progression des agents sur le terrain ». Pour ce qui est des travaux de cartographie, l'on fait état de pannes de véhicules et de l'usure rapide des pneus, de l'amortissement des équipements de collecte de données que sont les Gps et les Smartphones, les démissions et les cas de maladies enregistrés parmi les agents.

Plus grave, la coordination nationale n'a pas acquis jusqu'ici 600 Smartphones destinés à la formation des agents recenseurs sur la collecte des données. « Les procédures pour lever cette contrainte due au budget sont en cours et l'entreprise Huawei a été identifiée pour fournir les Smartphones », indique un document présentant l'état d'avancement des travaux du recensement au 30 juin. La coordination nationale dit aussi avoir décidé de la mise en place d'une équipe de mécaniciens pour les interventions en urgence sur les véhicules en panne. Elle aurait aussi, entre autres solutions, constitué un stock de Gps et de Smartphones pour le remplacement des équipements en panne. Par ailleurs, une procédure de collaboration interactive a été engagée entre la coordination nationale et l'entreprise Express Union pour résoudre en urgence les problèmes de salaires et de frais de subsistance non perçus par certains agents.