Ile Maurice: Grand-Gaube - Un ado fauché par un chauffeur au téléphone

Or, à l'hôpital, les proches de l'adolescent ont appris que ce dernier est tombé dans le coma suite à une fracture du crâne. «Son médecin nous a informés qu'Oolagen avait une grave blessure à la tête et que son poumon a été perforé. Son état de santé était sérieux», poursuit le grand-père. Cependant, les proches gardaient espoir que l'adolescent allait s'en sortir.

Les funérailles d'Oolagen Murden ont eu lieu hier à son domicile. Le grand-père de la victime, Siven Kaully, revient non sans peine sur les circonstances de l'incident. C'est vers 17 h 30 que l'adolescent est sorti seul pour se rendre à la boutique. Or, un van l'a percuté de plein fouet. Une voisine, témoin de la scène, est allée informer la famille Murden.

