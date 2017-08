Congo-Kinshasa: Standard - Paul-José Mpoku fait déjà parler de lui

En République démocratique du Congo, de violents combats ont opposé Pygmées Twa et Bantous… Plus »

Comme à Malines, le Léopard de la RDC a régulièrement harangué le public, réclamant un soutien encore plus bruyant. Vendredi, cela a encore poussé le reste de l'équipe. Et lorsqu'il aura retrouvé sa meilleure forme, ce qui ne semble pas encore être totalement le cas, Paul-José Mpoku pourra certainement se vanter d'être l'une des meilleures recrues du mercato estival.

« Je suis heureux d'avoir pu apporter la victoire à mon équipe. Je me sens bien dans ce rôle juste derrière Orlando Sa. Mais il faut continuer à travailler et ne pas s'emballer », disait-il à l'issue de la rencontre dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Mené après une demi-heure de jeu, le Standard s'est parfaitement repris pour sa première de la saison à domicile en s'imposant ce vendredi soir face à Genk (2-1) lors de la 2ème journée de Pro League. Edmilson Junior et Paul-José Mpoku ont répondu à Siebe Schrijivers et ont fait chavirer Sclessin.

