Ile Maurice: Alan Gannoo - «Plus de transparence dans le projet Metro Express»

Le chef de file du MP a fait savoir que son parti est pour le progrès et que ce projet a sa place à Maurice. Cependant, il déplore le manque de transparence autour du projet. «Il aurait fallu faire des études comparatives et rendre public les «feasibility studies.» Ce n'est que de cette manière que la population aura confiance dans ce projet» a-t-il fait savoir. De plus, il demande qu'une campagne de sensibilisation et un site web explicatif soient lancés pour donner toutes les informations nécessaires au public. Alan Gannoo a aussi soulevé plusieurs questions quant aux coûts. «Est-ce que le prix annoncé prend en compte les frais de consultants, les acquisitions de terre et l'appréciation du dollar?» a-t-il demandé ?

