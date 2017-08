Ile Maurice: Etienne Sinatambou - «La décision du gouvernement est irréversible»

Revenant sur le Metro Express, Etienne Sinatambou a profité pour égratigner Paul Bérenger et Navin Ramgoolam en revenant sur le projet de l'ancien gouvernement. «Lorsque Paul Bérenger était en alliance avec le Ptr, le coût du projet était de Rs 37 milliards. Comment est-ce qu'en 2014, le prix pouvait être aussi élevé» s'est demandé le porte-parole du gouvernement. Etienne Sinatambou a aussi comparé les deux projets, affirmant que le métro prévu par Navin Ramgoolam n'aurait pas été un service 24/7 ni sur pilotis sur toute la longueur. Réfutant les propos de l'opposition, Etienne Sinatambou a dit que le projet ne coûtera pas plus de Rs 12 milliards au pays, intérêts compris. Quant à la position de Pravind Jugnauth sur le Metro Extress avant 2014, il a tenu à préciser que le leader du MSM n'était pas contre le coût et non contre le projet. Il a aussi rappelé que c'est en 1987 que ce projet avait été évoqué par le gouvernement dirigé par SAJ.

«C'est une recommandation qui a été faite dans les trois derniers rapports du Pay Research Bureau et sera suivi par une augmentation salariale» a-t-il déclaré. Même s'il comprend qu'il y a des contestations autour, il a cependant affirmé que la décision du gouvernement est irréversible en ce qui concerne ce sujet car ce système est en faveur des patients. Avec les économies que le ministère fera sur les heures supplémentaires qui ne seront plus payées, 357 nouveaux médecins seront employés.

