Afrique: Mondiaux d'athlétisme - Dibaba en finale sur 1500m dans la frayeur

En revanche, la tenante du titre Genzebe Dibaba, très en forme vendredi dans les séries, a eu très chaud. L'Ethiopienne a fini 6e de sa demie, or seules les cinq premières étaient qualifiées directement. Dibaba a donc dû attendre le résultat de la seconde demie pour savoir si elle passait au temps. Avec un chrono de 4'05″33, elle possède le 8e meilleur temps, sur 12 finalistes, et disputera donc la finale.

L'épreuve du 1500m connaît ses finalistes. Faith Kipyegon a été la plus rapide ce samedi, lors des demi-finales, dans le cadre des Mondiaux d'athlétisme de Londres. La Kényane a décroché sa place en finale grâce à un chrono en 4'05″54, devant la Britannique Laura Muir (4'03″64), la Néerlandaise Sifan Hassan (4'03″77), et la Sud-Africaine Caster Semenya (4'03″80).

