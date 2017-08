Cameroun: Raoul Kenne - Le Camerounais est à la recherche d'un nouveau défi

Libre depuis le 30 juin et la fin de son contrat à Eupen, Raoul Kenne demeure à la recherche d'un nouveau club. La semaine dernière, il a été mis à l'essai par Mouscron, mais les deux parties n'iront pas plus loin. Le jeune Camerounais, encore à Eupen l'an dernier, pourrait bien signer du côté de Liège indique Sudpresse.

« Un excellent joueur » note Gaëtan Englebert, le directeur sportif des « Sang et Marine » chez qui Kenne s'est déjà entrainé plusieurs fois. « Pour notre niveau, ce serait top... »

Mais la santé du joueur pose encore question et les Liégeois ne veulent prendre aucun risque à ce niveau. « Aussi va-t-il passer des tests qui permettront d'y voir plus clair », précise Englebert. « Puis, on se positionnera, sachant qu'on ne prendra aucun risque, dans l'intérêt du joueur... »

Raoul Kenne a fait partie de la première génération de joueurs africains amenés par Aspire au Kehrweg durant l'été 2012. Ce joueur comptabilise 129 rencontres avec les Pandas. Mais le défenseur a été écarté des terrains depuis l'été dernier à cause de plusieurs arythmies cardiaques. Il a même été contraint de passer sur le billard. Depuis lors, le joueur se sent nettement mieux et se dit prêt à poursuivre sa carrière au plus haut niveau.