Ethiopie: Mondiaux d'athlétisme - Démonstration d'Almaz Ayana sur 10.000 m

Almaz Ayana, championne olympique il y a un an à Rio, a rapidement pris son envol, entre le 4e et le 5e km, avant de s'échapper, et de prendre un tour d'avance à plusieurs concurrentes. Au final, elle s'est imposée en 30'16″32, à un peu moins d'une minute de son record du monde établi au Brésil en 2016, établissant au passage la meilleure performance de la saison. Très aérienne et remarquablement à l'aise malgré son énorme rythme, Ayana déposait une par une les retardataires pour décrocher l'or aux Mondiaux d'athlétisme de Londres, loin, très loin de ses poursuivantes. L'Ethiopie signe un superbe doublé avec la médaille d'argent de Tirunesh Dibaba (31'02 »69) devant la Kényane Agnes Tirop (31'03 »50).

