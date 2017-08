Sénégal: Zine Ben Yahmed, la fille du patron de Jeune Afrique à Dakar pour vendre le PSE de Macky Sall

Décidément, notre confrère Jeune Afrique veut « souper » à satiété chez nos gouvernants africains. Comme un rituel traditionnel qu´il exerce sans répit sur une grande partie des états du continent africain. Des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique font état de l'arrivée à Dakar depuis quelques jours de Mme Zine Ben Yahmed, fille du fondateur de l'hebdomadaire Jeune Afrique, Béchir Ben Yahmed.

Confidentiel Afrique a appris de sources sûres que Fatou Tandian qui assurait jusque là les fonctions de Représentante du Groupe Jeune Afrique au Sénégal ne l'est plus. Elle a été remplacée par Zine Ben Yahmed, bombardée Head Représentante pour le Sénégal. A peine arrivée sur la place dakaroise, la fille de Béchir Ben Yahmed s'est mise au travail en lançant la vaste machine.

Comme l'avait annoncé Confidentiel Afrique, le dernier Spécial Sénégal avait reçu l'onction du ministre- Directeur de cabinet du Président, Me Oumar YOUM, lequel avait rédigé une lettre d'introduction pour Jeune Afrique afin qu'il accède aux bureaux des ministres et autres Directeurs généraux de sociétés publiques et privées installées au Sénégal. A l'époque, certains DG s'y sont opposés à émarger dans ce Spécial pour tarifs jugés exorbitants.

Après 2 hors séries en Côte d'Ivoire successivement où l'état ivoirien a cassé la tire-lire, revoilà Jeune Afrique qui débarque à Dakar. Quelle posture ? Un média à la recherche éternellement du cash flow chez nos gouvernants comme si ceux qui nous administrent n'avaient que ça à faire. Jeune Afrique is back. La publication sur le Sénégal qui devra paraître le 24 septembre 2017 est intitulée: << Grand Dossier SENEGAL >>.

Le pays vient de boucler les joutes parlementaires et l'état devra avoir d'autres priorités urgentes que de chercher à faire polir son image. Le Président Macky SALL va-t-il arroser Jeune Afrique via ses ministères ou les directions générales sous la tutelle de l'état ?.

Confidentiel Afrique qui détient copie de la lettre envoyée par Jeune Afrique aux ministres et autres DG de la place la publie intégralement çi-dessous

Madame, Monsieur,

Jeune Afrique est heureux de mettre le Sénégal à l'honneur le 24 septembre 2017 en publiant notre tant attendu « GRAND DOSSIER SÉNÉGAL ».

L'objectif de cette édition sera d'informer à travers des chiffres clés, des interviews, reportages, portraits d'entreprises et institutions en pointe, les 600 000 fidèles lecteurs hebdomadaires africains et internationaux de la stabilité politique, du potentiel économique et du dynamisme du Sénégal.

Attention, nous bouclons cette édition prochainement.

Étant la nouvelle représentante du Groupe Jeune Afrique pour le Sénégal et actuellement à Dakar, je serai très heureuse de vous rencontrer et ainsi vous présenter toutes nos opportunités de collaboration.

Dans l'attente d'une date de rencontre qui vous serait favorable, veuillez recevoir chers partenaires mes meilleures salutations,

Ms. Zine BEN YAHMED