Nigeria: Une pétition demande la libération de 42 hommes accusés d'homosexualité

« Mais ce que nous voudrions, c'est un environnement où - comme n'importe quel Nigérian - nous pourrions avoir le droit de nous réunir, le droit d'accéder aux informations et de participer au processus démocratique, poursuit-il. Jamais par la passé au Nigeria, il n'y a eu de véritable mouvement en faveur du mariage de personnes du même sexe, ou même pour réclamer pour la légalisation des pratiques homosexuelles. Mais ce que nous voudrions, ce serait de pouvoir respirer, vivre et faire partie de la société nigériane ».

« Il y a encore 87% des Nigérians qui pensent que la loi interdisant le mariage de même sexe est une bonne chose. Et quand vous êtes un politicien, vous ne voulez pas aller contre 87% de vos électeurs potentiels », reconnait Ashiwaju Bisi Alimi, un militant pour la cause gay.

