Rwanda: Le héros et le réformateur Paul Kagamé rempile

L'alchimie du Président Kagamé qui a eu l'intelligence d'allier l'agriculture au savoir a finalement été payante. Sa politique du » business friendly » ( ouvert au monde des affaires) et de création de jeunes champions dans des secteurs stratégiques ( telecoms, technologie, BTP, industries légères etc.. ) ont porté leurs fruits. Le talon d'Achille de cette success-story qui fait la fierté des Africains, reste la discipline citoyenne et la sécurité intérieure.

Les deux candidats perdants de l'opposition ont eu le courage d'affronter celui que les Rwandais surnomment le bâtisseur de la nation émergente qui a transformé le pays des mille collines en une Suisse africaine. Paul Kagamé ( 59 ans ) est le réformateur de l'état du Rwanda post-génocide depuis son accession au pouvoir voilà plus de deux décennies. Cette victoire de l'homme fort de Kigali est l'aboutissement des résultats de sa vision et de son leadership dans la région orientale africaine.

Ses deux adversaires politiques qui n'ont pas démérité face à l'artillerie mobilisatrice politique du Président Kagame, l'indépendant Philippe Mpayimana et Frank Habineza, leader du Parti démocratique vert, obtiennent respectivement 0,72 % des suffrages et 0,45%.

Copyright © 2017 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.