Afrique: Le miraculé Rigobert Song en quête d'un visa pour le Kenya

L'ex-capitaine du Cameroun, aujourd'hui coach des Lions indomptables A', de retour d'un AVC, a pris les commandes de la sélection nationale des locaux avec pour objectif immédiat de conduire l'équipe au Kenya, théâtre du 5e Championnat d'Afrique des nations en janvier 2018. Il lui faudra, pour y parvenir, effacer un adversaire largement à sa portée, Sao Tomé et Principe.

Centre technique de la Fécafoot à Yaoundé ce 03 août 2017. Les Lions indomptables A' affrontent en amical le co-leader du championnat local Eding sport de la Lékié. Cinq minutes avant le coup d'envoi de la rencontre, le patron de la sélection nationale, seul sur l'aire de jeu, tourne sans cesse sur lui-même. Le visage serré, il se refuse à toute interview. « Je travaille, on voit ça plus tard, ok ? », lance-t-il aux hommes des médias qui accourent. Autour du stade, une horde de fans l'encensent : « le charismatique, le dinosaure, le capitaine courage, le vieux lion ... ».

Difficile de distraire l'homme, qui se projette sur le 5e championnat d'Afrique des Nations, Kenya 2018. Les supporters et autres fans sont surtout venus pour lui témoigner leur soutien. C'est que, l'accident cardiovasculaire dont a été victime Rigobert Song le 2 octobre de l'année dernière avait choqué plus d'un Camerounais. Son retour au Cameroun après six mois de soins intensifs en France continue d'être célébrer dans les rues et les grands salons.

Le 25 juillet dernier, la réalisatrice camerounaise Léonie Bwemba Toulou a présenté un documentaire (Narrative Friction) intitulé « Rigobert Song : aux frontières de la mort ». Un film de 52 minutes sorti sous le couvert de la maison de production Janusimages. Il retrace ce qui s'est réellement passé avec le capitaine emblématique des Lions Indomptables (137 sélections) du 02 octobre, à son retour triomphal au bercail le 1er avril 2017. C'est dire combien la frayeur s'était emparée des cœurs de ses compatriotes qui redoutaient le pire.

Mais le joueur formé au Tonnerre de Yaoundé est loin d'avoir retrouvé son feeling normal. « Je ne me suis pas encore totalement remis. Pour le moment, je suis à 80% de ma forme normale. Il fallait que je continue de vivre et de travailler après tout. Je suis tous les jours à l'entrainement avec mon staff, on travaille sans problème », rassure-t-il.

En stage depuis trois semaines, son équipe a gagné l'ensemble des matchs amicaux disputés face à des sélections locales de première et deuxième divisions. « Ces matchs nous permettent de voir comment se comporter face à Sao Tomé et Principe. Les victoires me rassurent, de même que les joueurs ». Cependant, l'ancien pensionnaire du RC Lens, en France, a le triomphe modeste : « La finalité ce n'est pas l'entraînement, c'est la victoire en compétition ».

L'équipe livrera un dernier match amical à Douala, dans la capitale économique du pays. C'est de là qu'est prévu le départ pour Sao Tomé. « Nous allons pour gagner. Je souhaite que nous marquions le plus de buts possible à l'aller, pour nous mettre en sécurité avant le match retour à domicile », calcule le double vainqueur de de la CAN (2000, 2002).