Afrique: Le Cameroun valide le nouveau cahier de charges de la CAF

Les chefs d'Etat du Gabon, Ali Bongo, et du Congo, Denis Sassou Nguesso, ont salué la tenue des élections… Plus »

S'agissant de ces 7 sites, il faut préciser que deux, notamment le stade de Japoma à Douala, et celui d'Olembe à Yaoundé, sont en cours d'édification. Le reste des sites ne demandent qu'à être soit réhabilités, soit davantage aménagés. « La CAN féminine de 2016 nous a permis d'avoir des infrastructures de qualité. C'est un avantage que nous exploitons pour répondre aux exigences des attentes de la CAF », laisse entendre le président de la Fédération camerounaise de football. Tombi à Roko assure être disposé à accueillir la mission d'inspection de la Confédération Africaine de Football, dont la venue au Cameroun est programmée le 20 août prochain.

A en croire ses propos, tous les services et partenaires sont mobilisés pour assurer une « excellente organisation de la compétition dans des infrastructures de haute qualité ». Pour le gouvernement, l'augmentation du nombre d'équipes est une occasion pour le pays de démontrer toute sa grandeur. De plus affirme son porte-parole, l'histoire retiendra que c'est au Cameroun que la CAN a connu son nouveau format et une organisation sans pareille.

« La CAN 2019 se jouera bel et bien au Cameroun ». C'est la quintessence du propos du porte-parole du gouvernement camerounais le 04 août 2017 à Yaoundé face à la presse. Le pays ne recule pas devant la modification du cahier de charges. « Les nouvelles règles du jeu ne peuvent nullement gêner le Cameroun. C'est un nouveau challenge pour lequel nous remercions la Confédération Africaine de Football. Il n'y a pas de défis que nous ne puissions relever », a insisté Issa Tchiroma Bakary.

