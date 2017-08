Sénégal: Législatives - L'opposition divisée sur une contestation des résultats

L'inspecteur régional des Eaux et forêts de Saint-Louis, colonel Daniel Manga a souligné, dimanche,… Plus »

Pour l'opposition sénégalaise, deux stratégies s'affrontent. Faut-il, oui ou non, se tourner vers le Conseil constitutionnel. Ils ont cinq jours pour le faire. Pour la coalition de l'ex-président Abdoulaye Wade, cela ne vaut même pas la peine. « Nous n'irons pas vers le contentieux pour donner l'impression qu'on valide et qu'on donne un peu de pertinence à ce qui s'est passé, confie maître Amadou Sall, un ancien porte-parole du président Wade. Ce qui s'est passé est un hold-up. Nous avons pris le voleur la main dans le sac. Vous avez pris votre voleur dans un endroit où il n'y a pas de justice. La seule chose qui compte est de prendre un sabre et de lui couper la main. »

