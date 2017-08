Gabon: Aubameyang a confirmé avoir reçu une offre XXL venue de Chine

Au sommet de sa carrière avec Dortmund (42 buts en 50 matches), Pierre-Emerick Aubameyang est la cible de toutes les convoitises. Après Milan et Manchester City, c'est au tour de la Chine et du Tianjin Quanjian de faire les yeux doux à l'international gabonais. L'attaquant international gabonais a confirmé avoir reçu une offre XXL venue de Chine, mais le Borussia Dortmund, son club, ne le laissera pas partir cette saison, a expliqué la Panthère du Gabon dans une interview à l'édition dominicale du quotidien Die Welt.

« Oui, j'ai bien reçu une offre. Mais les Chinois vont avoir du mal à convaincre le Borussia Dortmund, a assuré le joueur de 28 ans, sous contrat jusqu'en juin 2020. C'est normal d'hésiter, surtout avec de telles sommes. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais y aller, que, footballistiquement, c'était un pas en arrière. Mais, je crois que tout le monde hésiterait devant une telle offre, avec de telles sommes... », a-t-il poursuivi.

« On ne peut pas dire ce que nous réserve l'avenir. C'est vrai que j'ai parlé avec le Borussia avant d'aller en vacances. Je leur ai dit ce que je pensais et que c'était possible que je veuille essayer quelque chose de différent. Il y a eu des conversations avec Michael Zorc et Hans-Joachim Watzke. Mais aucun des clubs qui me voulaient ne pouvaient payer le transfert. Donc je reste ici. Et j'en suis très heureux, je me sens à la maison ici », a ajouté celui qui a fait trembler les filets hier lors de la Supercoupe d'Allemagne.

Un temps annoncé du côté du PSG et courtisé avec insistance par le Tianjin Quanjian, le club de l'ancien international italien Fabio Cannavaro qui vient d'engager le Français Anthony Modeste, Aubameyang est également suivi de près par l'AC Milan, à en croire les médias italiens.