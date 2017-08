Burkina Faso: Dossier Djibril Bassolé - Abandon de toutes les charges... sauf la trahison

C'est une belle histoire, de celles qu'on aimerait vivre encore et encore. Plus »

Ceux qui avancent des raisons qui doivent le maintenir dans les liens de la détention sont de mauvaise foi. Le plus petit des soldats qui a été libéré et qui a pourtant eu un rôle actif dans le mouvement du RSP n'a pas fui. Il y en a même qui ont été réaffectés aux frontières. Pourquoi c'est Djibril Bassolé qui fuirait ? Pour aller où et faire quoi ? »

D'ores et déjà, d'un interlocuteur proche du dossier, nous avons appris que la Chambre de contrôle en a été saisie et qu'une audience se tiendrait très prochainement. Elle a pour mission de vérifier si tout ce qui a été décidé par le juge d'instruction est en accord avec la loi. Si c'est le cas, l'on ira au jugement.

Cet abandon de charges est naturellement tout bénef pour celui dont l'inculpation repose sur de présumées écoutes téléphoniques avec le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, et qui tendraient à créditer des connexions avec des forces étrangères pour soutenir le coup d'Etat et financer la résistance militaire du RSP.

Le juge d'instruction militaire a décidé de l'abandon de la plupart des charges contre Djibril Bassolé. Incarcéré à la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA) sur la base des écoutes téléphoniques qu'il aurait eues avec Guillaume Soro au temps fort de la crise née du coup d'Etat du général Gilbert Diendéré, sa défense a toujours demandé à cor et à cri qu'il bénéficie d'une liberté provisoire. Retour sur un dossier qui n'a visiblement pas épuisé sa dose de suspense.

