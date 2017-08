Togo: Encore trois qualifiés, un match d'appui pour départager Angelo B et Kotoko Junior ?

Après la qualification hier samedi, au vu des résultats sur le terrain, en attendant la confirmation du comité d'organisation, trois autres équipes ont à leur tour arraché leur qualification pour les quarts de finale du Tournoi Renaissance Kloto 2017, ce dimanche.

Les nouveaux qualifiés ont pour nom, Réveil et Tout Puissant dans la poule C, et de New Sporting Club de Kpalimé dans la poule D. Dans cette dernière Poule, Angelo B et Kotoko Junior devront passer par un match d'appui.

Face à la lanterne rouge Lumière de Kpalimé sur le terrain de Nyogbo, Tout Puissant la pas eu la tâche compliquée.

A l'arrivée, victoire sur un score de 3-0. Une victoire qui permet au club de surclasser Cadence de Womé, qui pour sa part, a été épinglé par Réveil, et perd sa 2ème place. Conséquence, Reveil (7pts) et Tout Puissant (5 pts) se qualifient pour la seconde phase de ce tournoi.

Un leader est un leader. Et New Sporting Club se fait bien respecter ce statut. Jouant Scorpion Vert à Hanyigba Dougan, les joueurs de New Sporting Club, club qualifié avant même cette ultime journée de la phase des poules, l'ont emporté sur un score de 3 buts à 2. Une victoire qui permet au club de se targuer d'être le seul à faire le carton plein (3 victoires sur 3).

Le dernier qualifié devrait venir du match Angelo B-Kotoko Junior. En tout cas, ayant le même nombre de points (3 pts) avant le début du match, ils n'ont pu se départager à la fin du temps réglementaire. Score 1-1.

Une situation qui en se référant au texte du tournoi oblige les deux équipes qui ont désormais 4 pts chacune, à passer par un match d'appui à reprogrammer pour offrir enfin le dernier qualifié de la poule D qui devra accompagner New Sporting Club pour le tour suivant.