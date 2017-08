Ile Maurice: Condamnés à de lourdes peines - De la prison à la tombe

Les trafiquants usent et abusent d'astuces pour faire entrer de la drogue dans le pays. Dernière technique en… Plus »

C'est rare, explique un responsable de santé, qu'un détenu meurt en cellule. Pour la plupart, les décès ont lieu à l'hôpital. Dès qu'un détenu est admis à l'hôpital, ses proches sont informés et les horaires de visite, différents de ceux de l'hôpital, leur sont communiqués. Lorsqu'un détenu est en phase terminale, des visites quotidiennes sont autorisées. Pas plus loin que la semaine dernière, un prisonnier souffrant a été autorisé, par les médecins, à rejoindre sa famille pour vivre ses derniers jours auprès d'eux...

Il y a toute une procédure à suivre lorsqu'un détenu décède, explique Vinod Appadoo, le commissaire des prisons. «Chaque décès qui survient lorsqu'une personne est incarcérée est traité comme suspect. Une entrée est faite, le médecin de la police vient sur place pour certifier le décès et de là, des officiers prennent s'occupent du corps», précise-t-il. Une autopsie, nous informe-t-on, doit absolument suivre. Cela, afin de déterminer la cause du décès, qui doit être signalé au bureau du Premier ministre.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.