Libye: Première visite officielle de Ghassan Salamé, représentant de l'ONU

Ghassan Salamé, le nouveau représentant libanais de l'ONU en Libye, a effectué sa première visite officielle dans le pays samedi 5 et dimanche et 6 août.

Comme son prédécesseur, son voyage a été divisé en deux : l'Ouest le matin et l'Est l'après-midi pour rencontrer les responsables politiques. Mais cette fois la mise en œuvre de l'accord de Skhirat n'était plus au centre des discussions comme c'était le cas pour ses prédécesseurs.

A Tripoli, Ghassan Salamé a rencontré les membres du conseil présidentiel dont le chef, Fayez el-Sarraj, et Abderrahman Sewehli, le président du Conseil d' Etat, soit les deux principales institutions de l'Ouest.

Les entretiens se sont déroulés sans anicroche. Les acteurs libyens ont accepté depuis des semaines le principe que le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est, doit jouer un rôle dans la future Libye.

A l'Est, les discussions ont été plus tendues entre le représentant de l'ONU et Aguilah Saleh, le président de la Chambre des représentants de Tobrouk.

Ce dernier, longtemps allié à Haftar, voit d'un mauvais œil le rapprochement entre le militaire de l'Est et les pouvoirs politiques rivaux de Tripoli. Ghassan Salamé n'a pas rencontré Haftar.

Mais, le chef de l'ONU en Libye a pu s'entretenir assez longuement avec la société civile. Il a notamment rencontré des étudiants pour les féliciter d'avoir su préserver l'université malgré la situation sécuritaire.

Il aussi discuté avec des activistes femmes à Bayda, à l'est de la Libye. Comme si le processus politique n'était plus une fin en soi mais une étape pour une Libye stable.