Afrique de l'Ouest: Insécurité dans la région du Sahel - Le PUS, «l'arme» qui va terroriser les terroristes

Le Sahel est confronté aux problèmes d'insécurité depuis 2015. Pour parer urgemment à ce fléau, le gouvernement a concocté un projet dénommé « Programme d'urgence pour le Sahel » (PUS). Il a pour objectif de mener des actions qui favorisent l'inclusion, l'amélioration de la qualité de vie ainsi que le vivre-ensemble.

D'un montant total de 455 milliards, le PUS a été lancé le 3 août 2017 à Tongomayel. Le PUS, c'est l'arme qui va étouffer la nébuleuse terroriste. A cette occasion, le premier ministre a tendu la main aux terroristes qui souhaitent se repentir.

D'avril 2015 à nos jours, le Burkina Faso a enregistré 33 attaques terroristes sur son sol qui ont coûté la vie à une cinquantaine d'hommes dont 27 militaires. La plupart de ces attaques ont été perpétuées dans la région du Sahel.

C'est la preuve qu'il n'est plus paisible, que le vivre-ensemble y est mis à rude épreuve. N'est-il pas dit qu'entre le terroriste et la pauvreté il existe une corrélation ?

Oui, le premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le reconnaît : « c'est l'extrême pauvreté. Le Sahel est confronté aux problèmes d'infrastructures... du développement. C'est sa vulnérabilité qui a favorisé cette gangrène.

La réponse donc aux problèmes sécuritaires doit prendre en compte le développement. C'est ce que le gouvernement burkinabè entend faire avec son « Programme d'urgence pour le Sahel (PUS-BF). C'est Tongomayel, une commune rurale de la province du Soum, qui en a abrité la cérémonie de lancement.

Paul Kaba Thiéba, le premier ministre, accompagné du premier flic, Simon Compaoré, du ministre en charge de la Défense nationale, Jean Claude Bouda, et de bien d'autres ministres a fait le déplacement dans cette partie du Burkina redoutée pour les attaques dont elle est l'objet.

Tout d'abord, il a témoigné la solidarité du gouvernement aux populations du Sahel : « Sachez que vous n'êtes pas seules.

Nous sommes très sensibles aux souffrances, aux désolations que vous endurez dans vos familles. Sachez que nous serons toujours à vos côtés dans la lutte contre l'intolérance, la violence aveugle pour préserver la paix, la liberté et la patrie. N'ayez pas peur... ».

Le terrorisme, longtemps considéré comme une menace extérieure, est dans nos murs depuis 2015. C'est le temps de prendre la « nébuleuse terroriste » par les cornes et le gouvernement s'y attelle avec le « Programme d'urgence pour le Sahel » (PUS-BF).

D'un montant total de 455 milliards de francs CFA, il a pour objectif de promouvoir des politiques et des actions qui favorisent l'inclusion, l'amélioration de la qualité de vie ainsi que le vivre-ensemble. En effet, il est une réponse urgente à la vulnérabilité des Sahéliens.

Il s'agit, de façon concrète, selon Paul Kaba Thiéba, d'améliorer l'accès aux services sociaux de base et d'accroître la résilience des jeunes et des femmes, de renforcer la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens et d'améliorer la gouvernance administrative et locale.

Le problème d'insécurité ne préoccupe pas seulement le gouvernement burkinabè. Cette guerre asymétrique incombe aussi à ses partenaires techniques et financiers.

La coordonnatrice du système des Nations unies, Metsi Maketa, s'est réjouie d'une « aussi judicieuse initiative ». Pour elle, la sécurité n'est pas une situation sans conflit armé. Elle couvre aussi la stabilité des revenus, le vivre-ensemble...

Metsi invite les autorités à focaliser les solutions aux préoccupations sécuritaires sur les personnes, pas sur le territoire. « Il faut aussi que les investissements soient orientés sur le développement et pas seulement sur les armes », a t-elle préconisé.

Paul tend la main aux brebis égarées

A la cérémonie officielle de lancement du PUS, tel un père conciliant et soucieux de ramener tous les enfants dissidents, égarés, endoctrinés de la nation au bercail, le PM sans les voir ni les nommer s'est adressé en ces termes à eux : « A tous ces frères et sœurs qui ont été désorientés par ces forces obscurantistes, je parle : là où vous êtes, sachez qu'il n'est pas encore tard de vous ressaisir. Revenez en famille pour que nous puissions mener le seul combat qui vaille : le développement de notre chère patrie ».

Mais encore faut-il que ce message tombe dans leurs oreilles et fasse effet. En attendant que les égarés se reconvertissent et reviennent au bercail, osons l'espérer, les forces de l'ordre continuent le combat contre ces égarés souvent au prix de leur vie et méritent qu'on les encourage.